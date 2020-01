Der Prozess am Klagenfurter Bezirksgericht mutet etwas merkwürdig an. Denn gestritten wird darüber, dass die For Forest-Projektbetreiber die bereits bezahlten Zehn-Meter-Pflanzen des Klagenfurter Gärtners Karl Kanovsky nie abgeholt haben. Dafür will er rund 22.000 Euro Platzmiete: „Es geht nicht um jeden Cent“, sagt sein Anwalt Leopold Wagner. „Sondern darum, dass die Bäume endlich wegkommen!“