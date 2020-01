Um acht in der Muckibude

Zeit zum Nachdenken bleibt den Hartbergern aber ohnehin kaum: Dienstag schickt Coach Schopp Goalie Rene Swete und Co. gleich um acht Uhr in der Früh in die Kraftkammer, um 9.30 steht der TSV dann am Rasen für die erste Trainingseinheit. Am Mittwoch (13 Uhr, MEZ) steigt der erste Test der Oststeirer in der Türkei, es geht gegen den ungarischen Zweitligisten BFC Siófok.