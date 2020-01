Feuerteufel trieben mit Molotow-Cocktails am Ennser Bahnhof ihr Unwesen. Zuerst brannten zwei Abfallcontainer, dann stand eine Holzhalle in Flammen, war nicht zu retten. Ein umgeknickter Strommast brachte die Freiwilligen in Lebensgefahr. Das nebenstehende Lagerhaus wurde geschützt, Regionalzüge fielen aus, Busse halfen aus.