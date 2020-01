Wie unterschiedlich man Zahlen interpretieren kann, zeigt die momentane Diskussion über das Sportbudget des Landes, welche es am Mittwoch auch in den Landtag schaffen wird. Die SPÖ rund um Max Maurer steigt mit sechs Millionen Euro für 2020 in den Ring. „Bei einem Gesamtbudget von knapp drei Milliarden Euro gerade einmal 0,2 Prozent. Das ist eindeutig zu wenig“, so Maurer. Mit einem Landtags-Antrag will er die Gelder auf 0,35 Prozent des Budgets erhöhen – mittelfristig sogar bis zu einem Prozent.