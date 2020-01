Gegen 15 Uhr lenkte der 37-jährige Türke seinen Klein-Lkw in östliche Richtung durch den Strengener Tunnel. „Dabei verlor der Mann nach einem Sekundenschlaf die Herrschaft über das Fahrzeug“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Lkw touchierte die rechte und die linke Tunnelwand und kam auf der Überholspur zum Stillstand, wobei sich der 16-jährige Beifahrer - ein österreichischer Staatsbürger - leicht verletzte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief positiv. Er hatte laut Exekutive über ein Promille Alkohol im Blut. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.