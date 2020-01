Klaus Kumpfmüller (50) wird neuer Vorstandsvorsitzender der HYPO Oberösterreich. Das hat der Aufsichtsrat der Bank in seiner Sitzung am Montagnachmittag beschlossen. Er tritt die Nachfolge des im November des Vorjahres verstorbenen Generaldirektors Andreas Mitterlehner an. Klaus Kumpfmüller wird damit künftig gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Thomas Wolfsgruber (52) die Geschicke der oberösterreichischen Traditionsbank leiten.