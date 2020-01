Bereits vor Abschluss der Verträge mit den Künstlermanagements bzw. mit den Veranstaltungsstätten war den beiden bewusst, dass die Einhaltung der Verträge - Bezahlung der Gagen vor der Veranstaltung - aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht möglich ist.

Zusätzlich zu den nichtbezahlten bzw. teilweise nicht bezahlten Künstlergagen wurden sämtliche, in Verbindung mit den Konzerten bestellten Leistungen bei zahlreichen Firmen (Werbeartikel, Homepage, Getränke, Zelte etc.) nicht bezahlt. Auch Werbeauftritte in TV und Printmedien wurden nicht bezahlt.