Morgen beginnt die Eiskunstlauf-Europameisterschaft in der Steiermarkhalle in Premstätten. Das freut nicht nur Sportbegeisterte, sondern auch den Tourismus in Graz und Umgebung: Der Jänner ist weitaus besser gebucht als in anderen Jahren. Fans kommen aus Russland, Nordamerika und sogar aus dem fernen Japan.