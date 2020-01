Raubbau an der Natur

Ob wir all die computergesteuerte Technik brauchen, die uns umgibt, ist eine der Fragen, mit der sich das esc - Medienkunstlabor in seinem Jahresprojekt „Urban Cyborgs“ befasst. Am Freitag jedenfalls wird um 17 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten von Anna Friz und Rodrigo Rios Zunino in der Bürgergasse 5 eröffnet, die nur auf den ersten Blick ästhetische Fotos zeigt. Schaut man genauer hin, wird der wahnwitzige Raubbau an der Natur, der die Bauteile dafür liefert, thematisiert.