Zivilcourage par excellence bewiesen am Montag zwei Passanten, als sie einen Dieb stoppten, der kurz zuvor in einem Klagenfurter Supermarkt die Brieftasche einer Frau (27) gestohlen hatte. Bei dem Täter handelt es sich um einen 30-jährigen Klagenfurter. Er musste in weiterer Folge vorläufig festgenommen werden.