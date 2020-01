Bearbeitung hält an

Die Ergebnisse werden in einer Publikation veröffentlicht, nun liegt der dritte Teil dieser „Historischen Texte“ mit dem Titel „Beyond Hartheim“ vor. NS-Täter, die vorrangig in Tötungsanstalten des NS-Euthanasieprogramms agierten, wurden identifiziert, deren Karrieren, Netzwerke, Lebensverläufe und Rechtfertigungen wurden analysiert. Das Rätsel, wie Menschen, ja auch Oberösterreicher zu gewissenlosen Massenmördern geworden sind, wird durchleuchtet. Durch anhaltende Bearbeitung sollen Mechanismen aufgezeigt werden, und „die NS-Täter sollen zumindest historisch zur Verantwortung gezogen werden“, so Schwanninger. Zudem: „Forschung und Erinnern an die Verbrechen ist auch 75 Jahre nach der NS-Zeit von großer Bedeutung“, unterstreicht Landeshauptmann Thomas Stelzer das Anliegen.