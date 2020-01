23 Jahre war er in der oberösterreichischen Landespolitik, jetzt hat er das Sozialministerium in Wien bezogen. Rudolf Anschober ist in seinem Ressort für Themen wie Pensionen, Pflege und Mindestsicherung zuständig. Im ersten großen krone.tv-Interview als Minister spricht er über die geplante Aufstockung der Pflegekräfte und die Bekämpfung der Kinderarmut, die dem 59-jährigen Grünen eine „Herzensangelegenheit“ ist. Außerdem appelliert Anschober „pflegende Angehörige mehr wertzuschätzen“ und hat auch hierbei einiges vor, um diese Menschen zu unterstützen. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.