Den sperrigen Namen Theaterholding Graz/Steiermark ist man nach 15 Jahren los. Ab sofort steht Bernhard Rinner der Bühnen Graz GmbH vor. Die Erfolgskurve zeigt aber weiter nach oben. In der Saison 2018/2019 konnte man in Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und Spielstätten 510.614 Besucher begrüßen.