„Riesentheater“ gemacht

„Wir waren wie immer schon recht früh unterwegs“, erzählt der Steirer. „So gegen 7 Uhr, auf dem Thermometer hatte es minus fünf Grad.“ Plötzlich fing „Zeus“ an, wie wild an der Leine zu zerren und zu bellen. „Weil er so ein Riesentheater gemacht hat und dann auch noch in das Bacherl gesprungen ist, habe ich Nachschau gehalten.“