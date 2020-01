Die 29-jährige mutmaßliche IS-Sympathisantin, die den Streit zwischen Hoyre und der FrP auslöste, hatte Norwegen 2013 verlassen und ist am Freitag mit ihren beiden kleinen Kindern, einem Sohn und einer Tochter, zurückgekehrt. Sie sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Frau wurde in Pakistan geboren, wuchs aber in Norwegen auf.