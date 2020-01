Das Landgericht München sah es als erwiesen an, dass sich der 30-Jährige aus Würzburg als falscher Arzt ausgegeben und junge Frauen per Internet-Chat dazu gebracht hatte, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen. Außerdem wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.