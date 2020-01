Valentinstags-Bäume sind neuer Trend auf Instagram

Jeder Österreicher gibt laut dem Handelsverband Consumer Check 58 Euro am Valentinstag aus. Der Tag der Liebe am 14. Februar gewinnt auch bei uns seit Jahren immer mehr an Bedeutung. Ein Strauß Blumen für die Mutter, Pralinen und Parfum für die Angetraute, ein Restaurant-Besuch für den Liebling. Fast jeder zeigt seine Liebe und Aufmerksamkeit durch ein kleines oder größeres Präsent.