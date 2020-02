BPA wurde ursprünglich als Östrogenpräparat entwickelt. Gefährlich wird es vor allem in sensiblen Lebensphasen, wie beispielsweise in der Schwangerschaft. Die Wirkung von BPA wird mit Entwicklungsstörungen, Verhaltensstörungen, Impotenz, Unfruchtbarkeit, Diabetes und Brustkrebs in Verbindung gebracht.