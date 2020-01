Die ÖBB sind um eine Fernverbindung reicher: Am Sonntag fuhr der erste Nachtzug von Wien nach Brüssel ab, am Montagvormittag kam der Nightjet an seinem Ziel an. Die Fahrgäste, darunter zahlreiche Europaabgeordnete, wurden in der „Hauptstadt Europas“ mit Blaskapelle und rotem Teppich empfangen.