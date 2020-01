Die bevorstehende Sperre der Draubrücke in Feistritz könnte heuer im Sommer zu einem Chaos auf den Straßen im Drautal führen. Das befürchten zumindest Touristiker am Millstätter See. Denn für Urlauber, die aus dem Süden nach Döbriach anreisen und sich dabei aufs Navi verlassen, dürfte an der Baustelle Endstation sein.