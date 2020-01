Noch in diesem Jahr will Roadster Salon in die Produktion des Spider America EV einsteigen. 20 Exemplare sollen jährlich entstehen. Interessenten können sich mit einer Anzahlung von 5000 Dollar einen E-Spider sichern. Roadster Salon will auch eine günstigere Version mit Namen EV Jr für umgerechnet rund 81.000 Euro anbieten, die über nur einen E-Motor und eine günstigere Batterie verfügen soll.