„Die Dinge sind besser“

Der Insider aus dem Königshaus bezeichnet die Gespräche zwischen den Brüdern als „bahnbrechend in Bezug auf die Rettung ihrer Bindung als Brüder“. Beide hätten sich sehr darum bemüht. Auch ihre Ehefrauen, Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Kanada, sollen sich an einigen der Gespräche beteiligt haben. „Ein weiteres Zeichen für ein wahres Tauwetter in ihrer Beziehung“, wird der Royal-Vertraute zitiert. „Die Dinge sind besser.“