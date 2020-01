Im Zuge des Wiener Wahlkampfs von 2010 stellt der damalige SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl die allgemeine Wehrpflicht ernsthaft in Frage und fordert eine Volksbefragung zu dem Thema. Gut zwei Jahre später erklärt sich auch die ÖVP zu einer entsprechenden Abstimmung bereit. Als Datum für die Volksbefragung wird der 20. Jänner 2013 festgesetzt. An der landesweiten Volksbefragung am 20. Jänner 2013 nehmen rund 52% der Stimmberechtigten teil. Wählen konnten alle Staatsbürger ab dem 16. Lebensjahr. Letztlich stimmen 59,7% für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildiensts.