Michael Fally hat den E-Bundesliga-Titelverteidiger Andres Torres zu Gast. Der junge Mann ist bekannt als Gallionsfigur des E-Bundesliga-Meisters FC Red Bull Salzburg. Das Finale der krone.at-E-Bundesliga steigt am ersten und zweiten Februar. Am ersten Tag finden die Teamevents statt, am nächsten den Einzelevent. Wie er sich auf den bevorstehenden Event vorbereit, wie er Sport treibt und wo Österreich in der E-Sport-Szene im Vergleich zu anderen Ländern steht, darüber spricht „Torres“ im Video oben.