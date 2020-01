Zum Abschluss ihres Trips in die Vereinigten Arabischen Emirate verwöhnte Verona Pooth ihre Fans noch einmal mit einem ganz besonders scharfen Schnappschuss. Für ihr neuestes Pic ließ sich die Moderatorin nämlich nicht nur im Bikini ablichten, sondern zeigte auch ihre knackige Kehrseite. Trotz frostiger Wintertemperaturen in der Heimat trieb es da wohl so manchem Anhänger die Schweißperlen auf die Stirn.