Diese High Heels sind im heurigen Jahr angesagt

Mary Janes

Der klassische Riemchen-Pump ist zurück. In diesem Jahr setzen die Designer vor allem auf Varianten aus Samt und Lack. Die Absatzhöhe variiert von zwei Zentimetern bis hin zu High Heels. Pluspunkt: Durch den Riemen hat der Fuß mehr Halt und so ist das Gehen selbst in hohen Schuhen keine all zu große Herausforderung.