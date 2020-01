Die Stunde der Jungwähler schlägt am kommenden Sonntag: Zehntausende Landsleute geben am 26. Jänner erstmals bei einer Gemeinderatswahl ihre Stimme ab. Sie sind ein wichtiger Teil der Wählerschaft. Aber insgesamt ist klar: Mehrheitlich entscheiden Frauen, wie die Mandate in den 567 Gemeinden verteilt werden.