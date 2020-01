Aktuelle Umfragen sagen der FP bei der Wahl am 26. Jänner Verluste voraus. Die Unterstützung, die Landesvize Johann Tschürtz von den Bundesgranden Norbert Hofer und Herbert Kickl bekommt, gibt er an Parteikollegen im Südburgenland weiter. Beim Jennersdorf-Treffen mit FP-Bezirksobmann Rudolf Smolej und Gemeinderätin Gerda Poglitsch zielten die freiheitlichen Schwerpunkte ganz auf den zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung in der Region ab. „