Forscher der University of Vermont (UVM) in Burlington haben an einem Supercomputer mittels Zufallsprinzip Anordnungen von wenigen Hundert Zellen entworfen und deren Beweglichkeit in einer virtuellen Umgebung getestet. Die vielversprechendsten Entwürfe wurden dann im Labor umgesetzt. Stammzellen, die sie aus Embryonen des Afrikanischen Krallenfrosches gewannen, ließen sie zu Vorläufern von Herzmuskel- bzw. Hautzellen ausreifen.