Weniger einkaufen: Gut für Budget und Umwelt

Was man tun sollte

Es ist also höchst an der Zeit, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Dazu gehören natürlich die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln statt Pkw, Zug statt Flug und die Verwendung von Öko-Strom. Es gibt aber noch einige weitere Punkte, die ganz leicht umzusetzen sind. Um die Konsumdiät durchzusetzen, sollte man etwa erstmal alle Werbung abbestellen. So kommt man erst gar nicht in Versuchung, unnötige Waren zu kaufen. Außerdem sollte man immer mit einer Einkaufsliste in den Supermarkt gehen und nur so viel Geld mitnehmen, wie man dafür braucht. Secondhand statt Billigläden lautet zudem die Devise. Nicht gebrauchte Kleidung tauschen, in Secondhand-Shops bringen oder spenden. Tauschpartys finden fast wöchentlich statt. Kaputte Geräte reparieren lassen. Dies geht sogar kostenlos. City4U hat bereits über das Wiener Reparaturnetzwerk berichtet.