Dramatischer Polizeieinsatz im idyllischen Hawaii: Bei einem bewaffneten Zwischenfall in Honolulu sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Polizisten. Eine weitere Person befindet sich in Lebensgefahr. Alles nur, weil ein Streit zwischen einer Hausbesitzerin und einem unliebsamen Mieter eskaliert war ...