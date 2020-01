Nachahmer in den Niederlanden und Deutschland

Thomas Karner, Geschäftsführer der Ökoregion Kaindorf: „Wir sind schon bei diversen Messen und Fachveranstaltungen im Ausland präsent, um unsere Idee vorzustellen. Die Steirer werden in der Frage wirklich gehört. Das Humusprogramm läuft schon im niederländischen Friesland und startet heuer in Deutschland durch.“ Heute und morgen findet dazu eine internationale Tagung in Kaindorf statt, weitere Länder sind interessiert.