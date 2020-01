Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing fiel am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Gregorygasse ein Auto auf, dessen Lenker sich nicht an das geltende Tempolimit hielt. So war der Fahrer in einer Tempo-30-Zone mit rund 50 km/h unterwegs, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Montagvormittag. Auch den Blinker benutzte der Fahrer nicht, hieß es.