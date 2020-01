Wild gebärdet hat sich ein mutmaßlicher Ladendieb am Sonntagnachmittag in der Wiener City und dabei einen Polizisten derart verletzt, sodass dieser in der Folge vom Dienst abtreten musste. Der 29-jährige Verdächtige war zuvor in einem Geschäft in flagranti beim Diebstahl ertappt worden. Als er zur Vernehmung abtransportiert werden sollte, versuchte der mutmaßliche Langfinger zu fliehen.