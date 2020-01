Perm: Fünf Tote durch heißes Wasser

Während in Irkutsk den Menschen das Eis existenzielle Probleme bereitet, sind in der Stadt Perm am Montag mindestens fünf Personen gestorben, weil in einer Herberge eine gesamte Etage mit siedendem Wasser überflutet wurde. Der Grund für das Unglück war auch hier ein Rohrbruch. Einen ähnlich qualvollen Tod starb Ende November in Russland auch ein Autofahrer, der in ein Loch mit heißem Wasser stürzte.