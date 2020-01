Wiener empört: Schimmel-Burger bei Fast-Food-Kette

„Heute wurde mir (...) ein verschimmelter Burger aufgetischt“, postet Oliver verärgert auf Facebook. Von Samstag auf Sonntag war er mit einer Freundin (Manuela) in der Wiener Innenstadt unterwegs und bekam Lust auf einen saftigen Burger. Dem Gusto folgend suchte er gemeinsam mit seiner Begleitung also die Filiale einer Fast-Food-Kette auf, wo er sein blaues - oder eher schimmeliges - Wunder erlebte. Anstatt in einen herzhaften Burger zu beißen, begrüßte ihn Schimmel aus der Schachtel. Verärgert wendete er sich an das Personal.