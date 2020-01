In ihrem neuen Film sind sie „The Gentlemen“, fern der Leinwand Mustersöhne. Matthew McConaughey und Hugh Grant verstanden sich am Set so prächtig miteinander, dass sie sogar einen Plan ausheckten, wie sie Stiefbrüder werden könnten. Die Stars hatten die Idee, Matthews Mutter Kay mit Hughs Vater James zu verkuppeln.