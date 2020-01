Seither wurde „Spitzer“ in einer „warmen Missionsphase“ weitergenutzt - mit den beiden kurzwelligsten Detektoren der an Bord befindlichen Infrared Array Camera. Damit konnte man zwar nicht mehr die kältesten Objekte im All untersuchen, doch das Teleskop lieferte weiterhin interessante Daten über Staubscheiben, in denen sich Planeten bilden, über Asteroiden in unserem Sonnensystem oder weit entfernte Galaxien.