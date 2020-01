Krone Multimedia GmbH & Co. KG („KMM“)

Der Medieninhaber bietet Veranstaltern an, Daten zu seiner Veranstaltung zu melden. Dem Medieninhaber steht das Recht, nicht aber die Pflicht zu, die Veranstaltung anzukündigen, zu bewerben und darüber zu berichten; zu diesem Zweck können die Daten vom Medieninhaber auch bearbeitet werden. Der Medieninhaber ist berechtigt, die Daten zu diesem Zweck auch Dritten, insbesondere der „Kronen-Zeitung“ (Print) zu übermitteln.

Jeder Teilnehmer räumt der KMM an den bekannt gegebenen Daten (z.B. Texte, Fotos, Videos) für die Dauer der jeweils geltenden gesetzlichen Schutzfrist ein weltweites, übertragbares und nicht-exklusives Recht zur Verwertung, Nutzung und Bearbeitung zu Zwecken der Ankündigung, Bewerbung und Berichterstattung ein.

Rechte an zur Verfügung gestellten Daten: