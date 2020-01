Mörzinger – und diesen Namen wird man sich merken müssen. Denn die 22-Jährige aus Altenfelden im Bezirk Rohrbach im oberen Mühlviertel darf jetzt schon den inoffiziellen Titel „Aufsteigerin der Saison“ für sich beanspruchen. Im Oktober in Sölden bestritt sie ihr allererstes Weltcup-Rennen (54.) – am Sonntag schaffte sie es in Sestriere schon erstmals aufs Stockerl. Zweite im Parallel-Riesentorlauf, nur besiegt von der Französin Clara Direz. Technisch sauber und cool wie ein Eiswürfel carvte die Rakete namens Elisa durch den Wettkampf, schaltete frech Promi um Promi aus (Mielzynski, Hector, Goggia, Brignone). „Ich hab’ nur auf mich g’schaut“, sagte sie bescheiden. Was ihr beim Sensations-Auftritt half: Elisa bekam dreimal in Serie den schnelleren blauen Kurs zugelost – erst im Finale musste sie auf die rote Piste.