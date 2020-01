Die 41-Jährige möchte mit dem Einverständnis ihres Mannes mit anderen Männern schlafen. Die Idee, eine offene Ehe zu führen, schlug die ehemalige Viva-Moderatorin in ihrem Podcast „Paardiologie“ ihrem Ehemann Martin Keß vor. Dieser reagierte jedoch alles andere als verständnisvoll, was Charlotte gar nicht verstehen kann. So stellte sie klar: „Wenn ich mit anderen Männern schlafe, mache ich das auch für uns!“