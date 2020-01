Bei den Golden Globes hatten die Fans vergeblich darauf gewartet. Dafür holten Brad Pitt und Jennifer Aniston ihre öffentliche Wiedervereinigung jetzt bei den SAG Awards nach. Beide gewannen in ihrer Kategorie - Pitt als bester Nebendarsteller in „Once Upon A Time ... In Hollywood“ und Aniston als beste Darstellerin einer TV-Serie in „The Morning Show“ - den von der amerikanischen Schauspielgewerkschaft vergebenen Preis.