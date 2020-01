Eine Woche vor der Regionalwahl in der norditalienischen Emilia Romagna haben sich am Sonntagnachmittag Zehntausende Anhänger der Anti-Populismus-Bewegung „Sardinen“ in Bologna versammelt. Die Protestgruppierung formierte sich im November des Vorjahres, um gegen die Politik der rechten Lega-Partei und ihres Parteivorsitzenden Matteo Salvini zu demonstrieren.