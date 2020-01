Okafor ist als Sohn eines Nigerianers und einer Schweizerin in einer Kleinstadt neben Basel, in Binningen, geboren. Er spielte in sämtlichen Schweizer Auswahlmannschaften. Er hat noch zwei jüngere Brüder, die auch bei Basel Fußball spielen. Unter Trainer Marcel Koller spielte er 22-mal und traf dreimal für Basel. Einmal gegen Krasnodar zu Hause und einmal beim wichtigen Unentschieden gegen Trabzonspor in der Europa League.