Für Juve war es der fünfte Ligasieg in Folge und das zweite Erfolgserlebnis diese Woche nach dem 4:0 im Coppa-Italia-Achtelfinale gegen Udinese. Ronaldo entschied die Partie im Alleingang, traf mit einem leicht abgefälschten Schuss in der 43. Minute und fixierte den Sieg in Minute 58 mit seinem zweiten Treffer. Der 34-jährige Portugiese setzte damit seine Torserie fort, hat in den jüngsten sieben Serie-A-Spielen immer getroffen. In diesen Partien gelangen ihm 11 seiner bisher 16 Saisontore.