Nina, die Tochter eines Kärntner Hotelentwicklers, und der Star-Goalie dürften getrennte Wege gehen. Indizien dafür: Neuer trägt seit geraumer Zeit nicht mehr seinen Ehering, wie die „Bild“ in Erfahrung gebracht haben will. Sein whatsapp-Profilbild zeigt ihn inzwischen solo, davor war er mit Nina darauf zu sehen. Und Nina soll sich auf Sprachreise in Australien befinden.