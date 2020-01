Wie auch immer diese Streitereien ausgehen mögen. Schwarz auf Weiß steht ab Montag zu lesen, was Frau Wiesinger bewegt. Doch was steht alles in dem gut 200 Seiten starken Buch, das für so viel Aufregung sorgt? Im Prinzip ist es eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der Ombudsfrau, die sie nach ihren Reisen durch Österreich und Gesprächen mit zahlreichen Verantwortlichen getätigt hat. Einer ihrer größten Kritikpunkte betrifft das Verdrängen und Schönreden von Problemzonen, die nicht nur in Wiens „Brennpunktschulen“, sondern in allen Ballungszentren zu finden sind. Dabei geht es um eine Nivellierung des Bildungsniveaus nach unten, um Gewalt an Schulen und Verweigerung des Unterrichts sowie um die Ohnmacht der Lehrer.