Christian Schwaiger hat die Notbremse gezogen. Aus der Sicht des Investors ein verständlicher, logischer Schritt - vorausgesetzt, um die Unmöglichkeit eines Zweitliga-Betriebs in Nonntal ist es tatsächlich so bestellt wie kommuniziert. So hart der Schlag für den Verein, der dank finanzieller Großzügigkeit mit dem Salzburger Liga- und Regionalliga-Titel einen ungeahnten sportlichen Höhenflug hinlegte: Jedem Blau-Gelben musste klar sein, dass das Geld irgendwann dünner fließen oder versiegen würde, wenn sich keine zusätzlichen Quellen erschließen ließen. Das ist früher eingetreten als befürchtet.