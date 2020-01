Diebesgut von Einbruch in Drau gefunden

Inzwischen konnte die Suche beendet werden. Bei den gefundenen Gegenständen handelt es sich um Diebesgut von einem Einbruch in Ferlach. Erst vor wenigen Tagen stiegen Einbrecher in ein Elektrofachgeschäft ein und ließen den Tresor mitgehen. Nachdem sie ihn aufgebrochen hatten, schmissen sie ihn in die Drau. Laut Polizei nahmen sie zuvor „Bargeld und alles weitere, was sie zu Geld machen konnten“ zu sich.