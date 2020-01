Arsenals Frauen-Fußball-Team hat im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidigung in der englischen Women‘s Super League am Sonntag einen großen Rückschlag kassiert. Die Londonerinnen kassierten mit Torfrau Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck im Derby gegen Chelsea eine 1:4-Niederlage und verloren die Tabellenführung aufgrund des leicht schlechteren Torverhältnisses an Manchester City.